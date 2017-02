Burkina Faso/Egypte: Chez la famille de Prejuce Nakoulma

Il reconnait tout de même que c'est la dure loi du sport « On perd ou on gagne ». Francis Nakoulma relativise en reconnaissant que les Burkinabè ne doivent pas rougir par rapport à la prestation d'ensemble du Burkina Faso.

Malgré ce but, maman Prejuce est restée imperturbable : « ça va aller. Nous allons égaliser ». Le but égalisateur est effectivement venu quelques minutes plus tard pour réchauffer les lieux. Et madame Préjuce dans tout cela. Lorsque son joueur de mari touche la boule, elle s'exclame : « allé petit ! Allé petit ! Petit va y ! ».

La présence de la gente féminine est remarquable. Maman Préjuce (Glawdys), madame Préjuce, la sœur de Prejuce, tantes de Prejuce etc. à travers des gestes et paroles soutiennent leur protégé à son moindre contact avec la boule en cuir. Certaines avec des chapelets, l'on s'adonne à la prière.

Les amis de papa Prejuce (Francis), des voisins et des parents sont venus vivre les péripéties du match des quarts de finale entre les Etalons du Burkina Faso et les Pharaons d'Egypte.

Ambiance bon enfant chez les parents de Prejuce Nakoulma à la faveur du match Etalons - Pharaons. Toute la famille était mobilisée pour vivre cette rencontre et soutenir le fils et l'équipe. Même si la victoire n'a pas été au rendez-vous, l'on se réjouit du comportement d'ensemble de l'équipe. Récit.

