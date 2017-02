Cameroun/Ghana: Lions indomptables - Une septième finale dans le viseur

Le Cameroun espère battre le Ghana ce soir à Franceville en demi-finale de la CAN 2017.

Depuis dimanche dernier, Alain Nkong, alias « Cerveau » s'est rappelé aux bons souvenirs des fans des Lions indomptables. Et pour cause ! L'ancien joueur est l'unique buteur de la demi-finale de la coupe d'Afrique des nations 2008 entre le Cameroun et le Ghana, pays organisateur. Une rencontre âpre où les Lions ont souffert, bousculés par des Ghanéens déterminés et par un public entièrement acquis à la cause de son équipe.

Mais sur un contre à la 72e mn, Joël Epallé récupère un ballon qui est servi à Alain Nkong, entré à l'heure de jeu. Sa belle frappe croisée du plat du pied trompe le portier (1-0). « Ce but reste un souvenir qui a marqué les esprits et moi même, je reste marqué », explique à CT, Alain Nkong. Avant d'ajouter : « Voilà une autre occasion de refaire l'histoire ». Oui, les Lions indomptables ont l'occasion ce jeudi, à 20h au stade de la Rénovation de Franceville, de faire aussi bien que leurs aînés. L'ironie du destin place, en effet, Cameroun et Ghana sur le même chemin, pour une place en finale de la CAN. Comme en 2008.

Cette fois aussi, les Black Stars partent avec les faveurs des pronostics devant une équipe qu'on n'attendait pas forcément à ce stade de la compétition. Même si ces Ghanéens-là n'ont pas vraiment brillé tout au long de leur parcours. En phase de poule, les hommes d'Avram Grant se sont imposés devant l'Ouganda et le Mali sur le même score minimaliste (1-0) avant d'être battus par l'Egypte (1-0). En quarts de finale, les frères Ayew ont offert la victoire à leur pays face à la RDC 2-1. Ce qui permet aux finalistes de 2015, de disputer une sixième demi-finale d'affilée. Nul doute, c'est l'équipe la plus régulière du continent.

En face, le Cameroun n'a pas non plus eu un parcours aisé. Mais deux matchs nuls (contre le Gabon et le Burkina Faso) et une victoire face à la Guinée-Bissau ont suffi pour atteindre les quarts de finale. Face au Sénégal, grand favori, les Lions se sont imposés aux tirs au but (0-0, 5-4). Et la force de caractère du groupe d'Hugo Broos peut faire la différence ce soir. Pour Alain Nkong, qui passe ses diplômes d'entraîneur FIFA en France, les Camerounais « doivent jouer en bloc comme ils l'ont fait contre le Sénégal.

Mais il va falloir « tuer » le match le plus rapidement possible car contre le Sénégal, on était épuisé. Il faut éviter les prolongations ». Dans tous les cas, ces Lions version 2017 sont plus déterminés que jamais, d'autant que le Cameroun a l'occasion de disputer une septième finale de CAN. Arnaud Djoum, milieu de terrain, résume à lui seul l'esprit dans la tanière : « Tout le monde peut jouer dans l'équipe. En demi-finale, il peut y avoir encore d'autres surprises, mais on est tous prêts et motivés ». Voilà qui est dit.