Ile Maurice: Le député Sorefan - «On ne peut pas continuer avec une telle opposition»

Par ailleurs, le prochain bureau politique (BP) du MSM étudiera la demande d'adhésion de Zouberr Joomaye et de Joe Lesjongard. Le ministre des Collectivités locales, Mahen Jhugroo, également un des dirigeants du MSM, confirme que leur requête sera au centre des discussions du prochain politburo du parti. «Toutefois, on ne sait pas quand sera fixée la prochaine réunion. Peut-être que demain on connaîtra la date et elle pourrait se tenir samedi prochain au Sun Trust.»

Se joindra-t-il au MSM? Raffick Sorefan répond qu'il est en contact régulier avec ses mandants. Il les écoutera avant de faire son choix. «Quand je rencontre dix de mes sympathisants au n°5, il y a dix opinions différentes. Je veux discuter en profondeur avec eux avant d'annoncer ma décision.» Raffick Sorefan poursuit en disant qu'il est difficile de fonctionner dans l'opposition. «C'est une opposition désunie et chacun va dans sa direction. On ne peut pas continuer avec une telle opposition.»

