Congo-Brazzaville: Le Cardinal Pietro Parolin accueilli à Brazzaville

Le vendredi 3 février sera consacré à la célébration des 40 ans de la coopération entre le Congo et le Vatican. Cette cérémonie sera ponctuée par la signature d'un accord-cadre de coopération entre les Etats et bouclée par l'audience qu'accordera le chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso à l'envoyé spécial du Saint-Père.

La République du Congo et le Vatican célèbrent du 1er au 4 février les 40 ans de l'établissement de leurs relations diplomatiques. L'agenda de travail du Cardinal Pietro Parolin, couvrant la période des festivités commémoratives, prévoit ce jeudi 2 février des audiences, d'abord avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Congolais de l'étranger, Jean Claude Gakosso, ensuite avec le Premier ministre congolais, chef du gouvernement, Clément Mouamba, enfin la visite de certains orphelinats et maisons de vieillesse de la ville capitale.

