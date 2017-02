Congo-Brazzaville: Université Marien-Ngouabi - La Fondation génération à venir et la Faculté de Droit désormais liées par une convention

La convention de partenariat a été signée le 1er février à Brazzaville par la représentante de la Fondation génération à venir, Patricia Ngombé, et le doyen de la Faculté de Droit, Godefroy Moyen, en présence du recteur de l'Université Marien-Ngouabi, le Prof Jean Rosaire Ibara

Ce partenariat dont les termes n'ont pas été dévoilés commence déjà à donner ses fruits. En effet, pour donner un sens à ses engagements, la Fondation génération à venir a rénové le bâtiment abritant les services administratifs de la Faculté de Droit et équipé le cabinet du doyen. Question de satisfaire le Prof Godefroy Moyen qui espère que ce partenariat leur apportera un plus. « Nous avons beaucoup scruté l'horizon dans l'espoir de trouver un bienfaiteur pendant des décennies, mais hélas ! Votre arrivée était attendue à la Faculté de Droit. Nous apprenions avec une légitime jalousie vos réalisations à travers l'ensemble du territoire national. Un seul mot suffit pour rendre grâces : Merci », s'est exprimé le doyen.

Selon lui, le partenariat scellé avec la Fondation génération à venir permettrait à cette faculté d'entrer dans une autre dimension, notamment celle de son ouverture vers d'autres horizons. « Notre ouverture vers le monde extérieur apparait comme une impérieuse nécessité, car par nous-mêmes, en autarcie, nous ne pouvons strictement rien faire de consistant. En effet, notre mission est colossale mais nos moyens sont infimes. Il nous faut des apports extérieurs. Dans cette perspective, l'accord que nous signons avec la Fondation génération à venir est une chance pour la Faculté de Droit », a poursuivi Godefroy Moyen, précisant que ce partenariat impliquait pour la Faculté de Droit bien sûr des droits mais aussi des engagements.

C'est ainsi qu'il s'est engagé à respecter les obligations contractées librement vis-à-vis de la fondation afin de bénéficier pleinement de sa confiance. Il a, par ailleurs, remercié le président d'honneur de la Fondation génération à venir, Edgard N'Guesso, et le recteur de l'Université Marien-Ngouabi. Le premier pour avoir mis ses réalisations concrètes en faveur de la cause des jeunes et le second pour avoir su orienter cette fondation vers là où le besoin se fait sentir.

Carte de visite de la Faculté de Droit

La Faculté de Droit est le plus ancien des établissements de l'Université Marien-Ngouabi et l'un des plus grands de par sa taille. Elle intègre les normes du système LMD avec trois départements : Licence, Master et Doctorat. Comptant environ 40 enseignants dont quatre de rang magistral, la Faculté de droit dispose de neuf salles de classe et trois amphithéâtres dont un en partage avec la Faculté des sciences et techniques, abritant ainsi environ 9 000 étudiants. « Ce tableau montre que tous les ratios sont défavorables à la Faculté de droit de l'Université Marien-Ngouabi. En effet, de tout temps, nous faisons beaucoup avec peu et parfois avec rien. Et, nous vous remercions très sincèrement pour votre engagement à nous accompagner dans cette lourde et noble mission de formation des cadres de notre pays », a conclu Godefroy Moyen.

Représentant la fondation, Patricia Ngombé a indiqué que la signature de cette convention concrétise modestement, la dynamique impulsée par le président d'honneur de Génération à venir. Une tendance qui veut que progressivement, l'image et la notoriété de l'Université Marien-Ngouabi puissent s'améliorer. Remerciant le recteur de cet établissement et le doyen de la Faculté de Droit pour, elle a assuré que cette convention est loin d'être la dernière et sera fidèlement mise en œuvre pour leur ONG.

Créée en 2009, la Fondation génération à venir œuvre, entre autres, dans les domaines de l'éducation, la santé et l'emploi. Dans l'objectif d'assurer la promotion de l'éducation, elle fédère ses efforts avec l'Université Marien-Ngouabi. Elle a déjà posé des actes généreux en faveur des facultés des Sciences de la santé ainsi que celle des Lettres et sciences humaines. Parmi les actions menées, on peut citer l'octroi de bourses, l'appui à la spécialisation des médecins généralistes, les travaux de rénovation, de réhabilitation et équipement des amphithéâtres. Le projet de construction d'une médiathèque est en cours de réalisation à la Faculté des Lettres et des sciences humaines.