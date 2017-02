Afrique du Nord: 5e festival maghrébin du théâtre - 11 troupes arabes attendues à El-Oued

Cette manifestation verra, par ailleurs, l'organisation de réceptions en l'honneur de vedettes du théâtre arabe, dont le dramaturge syrien Merouane Nassah, le metteur en scène jordanien Ghenam Ghenam, la comédienne libyenne Souad Khalil, le réalisateur marocain Abdelmadjid Chekir, le comédien tunisien et vedette de la série télévisée "Nessibti Laâziza" Ferhat Henana, connu sous le nom de Moundji, en plus d'autres noms ayant marqué le théâtre algérien.

La participation libyenne sera marquée par une œuvre de la troupe "El-Haiya El-Amma pour le cinéma, le théâtre et les arts", avec une pièce intitulée "Soura bahita" (Image pâle), alors que la participation marocaine sera représentée par la troupe "Kawaliss" (coulisses) pour le théâtre, et la Mauritanie par l'association des dramaturges mauritaniens.

Les œuvres tunisiennes "Degré Zéro" et "Paradis" seront présentées par les associations "Théâtre d'El-Ibtissama" de Nabeul et l'association "Ness El-Mesrah" de Gafsa.

L'Algérie sera représentée par deux troupes, l'association "Ennakous pour le théâtre et le cinéma" de Laghouat, avec la pièce "Rik El-Chaytan", et la coopérative "Atelier d'El-Bahia pour le théâtre et les arts" (Oran) qui présentera la pièce "Moi et le maréchal".

