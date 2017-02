Algérie: Addis Abeba, une ville de tous les contrastes, tournée vers la modernité

Addis — Perchée à plus 2 300m d'altitude dans la Corne de l'Afrique, telle une couronne royale de l'ancienne Abyssinie, Addis-Abeba, capitale de l'Ethiopie, reste la ville de tous les contrastes, alliant quartiers pauvres et immeubles haut standing.

A peine arrivé dans cette métropole 4,5 millions d'habitants, qui accueille le siège de l'Union africaine (UA) où s'est tenu le dernier sommet de l'organisation, le visiteur sera frappé par le dynamisme et la vivacité de la capitale de ce pays qu'on n'hésitait pas dans le passé à l'associer à la "famine", conséquences de la sècheresse dans la région lors des années 1980.

Addis-Abeba est résolument tournée vers la modernité et abrite de nombreux gratte-ciels, de grands édifices officiels. Beaucoup de grandes compagnies y ont élu domicile. Une image tout à fait différente de celle se trouvant dans l'imaginaire des Occidentaux sur l'Afrique.

Mais ce qui surprend le plus, c'est cette image de chantier à ciel ouvert. De nouveaux immeubles poussent un peu partout dans une cité en pleine effervescence. Témoignage de ce sursaut économique, les deux nouvelles lignes de métro entré en service en 2015.

Aux côtés de ces quartiers modernes aux allures de mégapole, des maisons traditionnelles témoins d'une ère ancienne, résistent à l'épreuve du temps, ce qui donne à la ville un contraste unique en son genre, un mariage de raison entre modernisme et ancienneté.

Un peuple qui garde sa particularité

Malgré le vent de la modernité qui souffle, les Ethiopiens ont su garder leur authenticité comme un gage de respect à leur passé millénaire. Et certains n'ont pas hésité avec fierté à dire que l'Ethiopie est l'"unique pays africain à avoir conservé sa souveraineté tout au long de son histoire" et "n'avoir jamais été colonisé", hormis une courte occupation par l'Italie fasciste.

L'attachement aux racines se montre notamment dans la préservation des caractères utilisés dans l'écriture de leur langue (amharique).

Ces caractères uniques sont lisibles sur la majorité des enseignes sur les façades des boutiques à travers toute la capitale, qui paradoxalement à l'histoire du pays est une ville récente d'à peine un siècle et demie, fondée en 1886, lorsque l'empereur Ménélik II installa son premier palais le Entoto.

L'ancien palais impérial est visible depuis le Musée d'Addis-Abeba où sont exposés des objets et des effigies appartenant à Ménélik II et à son épouse. Des reliques qui ont leur pesant d'or, selon le gardien du Musée.

"Ce musée est un témoignage du chemin parcouru et qui a commencé par un petit village pour devenir la capitale du pays et de tout un continent", a-t-il dit le visage illuminé.

Addis-Abeba, est à l'image de l'Ethiopie qui connaît un développement effréné, avec une croissance officielle à deux chiffres sur la dernière décennie et une stabilité encensée par les chancelleries occidentales.

Mais ce "bond économique", ne saurait cacher le fait que la plus grande partie de la population de la capitale vit au-dessous du seuil de la pauvreté.

Non loin de l'immense siège de l'Union africaine de 20 étages et des grands hôtels, s'entassent de petites maisons de fortune, c'est deux univers qui s'opposent.

La précarité omniprésente

A Addis-Abeba, contrairement à d'autres capitales dans le monde, il n'existe pas vraiment de bidonvilles proprement dit, mais de petites ruelles où s'entassent des taudis qui ressemblent plus à des abris. Dès qu'on s'y rend on est vite heurté si ce n'est choqué par la vétusté des lieux.

Ici, la précarité se vit au quotidien, poussant les gens à faire la manche pour glaner quelques Birrs, monnaie locale, dont l'unité s'échange sur le marché des devises à un taux de 0.04 face au dollar américain. C'est pourtant plus avantageux par rapport à de nombreux pays africains.

Pour survivre, tous les moyens sont bons, des machines à coudre adossées aux petites maisons pour rafistoler de vieux vêtements contre une modique somme, ou le cirage de chaussures, une activité qui après avoir disparu ailleurs, se maintient toujours en Ethiopie.

D'autres personnes "plus fortunées", se construisent eux même de petits commerces qu'on trouve éparpillés çà et là. Certains de ces locaux ont même envahi des quartiers huppés à l'instar des grands centres commerciaux de l'avenue Bole (est) qui côtoient des petites échoppes de taule et des cafés de fortune.

"La vie est n'es pas facile" déplora un jeune de 20 ans qui a étalé à même le sol quelques fruits d'ananas au marché Piazza, le plus grand de la ville.

"Il n'y a pas de travail et je dois me débrouiller pour faire vivre ma famille", a-t-il dit.

Il s'agit là d'un constat sur le caractère particulier de la capitale éthiopienne où le développement économique ne doit pas éclipser la situation dans laquelle vivent les populations les plus démunies et le gouvernement éthiopien est bien conscient qu'il faut œuvrer à améliorer la vie de ses citoyens, et de là préserver la stabilité du pays.