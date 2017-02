Congo-Kinshasa: Tshisekedi - Le Roi est mort, vive le Roi !

La scène politique Rd congolaise est orpheline à présent. Elle vient de perdre son icône : l'opposant historique Etienne Tshisekedi. Non ! Non ! S'écriaient les congolais dès les premières minutes de la nouvelle. Ils se refusaient à croire que le lider maximo se soit éteint. Oui, lui dont la ferveur avait le don d'enflammer les foules et de faire frémir des régimes. Et pourtant, il ne s'agissait pas d'une rumeur. Le sphinx de Limete est bel et bien mort. La faucheuse a accomplie, une fois de plus, sa besogne au grand dam de tous ceux qui l'ont défini, avec raison d'ailleurs, comme une figure emblématique de la lutte pour la démocratie en RDC. Malheureusement, il était mortel. Le décès serait survenu suite à une embolie pulmonaire à Bruxelles où était-il hospitalisé. Ce qui semblait n'être qu'un simple voyage de contrôle médical est devenu le dernier périple d'un homme qui, au gré des épreuves, s'est imposé comme le père si pas le roi de l'Opposition politique en République Démocratique du Congo.

C'est le 24 janvier dernier qu'il a pris un vol pour la capitale du Royaume de Belgique. Deux jours plus tard, il devait être notifié comme étant le Président du Conseil National de suivi de l'Accord du dialogue inclusif mené par les évêques catholiques. Alors qu'à présent, la question de la grandeur des obsèques qui lui sont due se pose, celle de la continuité de ce forum se pointe de même dans certains esprits. Qui était vraiment Etienne Tshisekedi ?

Zoom

Étienne Tshisekedi obtient son diplôme de docteur en droit à l'Université Lovanium de Kinshasa en 1961. Il devient ainsi le tout premier diplômé en droit du Congo. En 1960, il était déjà membre du collège des Commissaires généraux au gouvernement provisoire de l'époque. Cela illustre sa perspicacité qui lui permettra d'être actif sur la scène politique durant quasiment toute la durée du régime de Mobutu jusqu'à la séparation.

L'Opposant est né

En 1980, le président de l'Assemblée nationale, Kalume, meurt. Mobutu nomme Nzondomio Adokpelingbo au lieu de son remplaçant légal, Tshisekedi. En décembre 1980, Tshisekedi et d'autres parlementaires rédigent une lettre ouverte à Mobutu, la Lettre des 13 parlementaires7. En 1982, Tshisekedi participe à la fondation de l'UDPS. À la suite de cela, il est plusieurs fois emprisonné et subit une oppression avec les autres fondateurs, certains trouvent même la mort. Tshisekedi comme candidat de l'UDPS (Bukavu, RDC, novembre 2011). Lors de la période d'instabilité politique au début des années 1990, le Zaïre met en place une Conférence nationale souveraine chargée de redresser le pays. Ce forum national élit Tshisekedi Premier ministre le 15 août 1992. Tshisekedi accède une première fois au poste de Premier ministre entre le 29 septembre et le 1er novembre 1991. Il aura encore l'occasion de regagner la tête de l'Exécutif du Zaïre mais jamais pour sassez longtemps. Ce, jusque à ce que l'AFDL de Mzée Kabila vient trancher entre lui et un Mobutu malade

De 1+4 à ce jour

En 2003, après Sun City, Tshisekedi refuse d'entrer dans le gouvernement de transition. Il sera depuis 1997, avec l'UDPS, à la tête d'un mouvement d'opposition non violent, ayant été à diverses reprises l'instigateur de manifestations, et à l'origine du boycott, avec peu de succès, du référendum du 18 décembre 2005 sur la constitution d'une Troisième République. Le 23 décembre 2011, à l'issue d'une élection présidentielle à problème, Joseph Kabila est proclamé Président. Lui qui est revendique la victoire. Il s'autoproclame alors Président du Congo-Kinshasa et prête même serment dans sa résidence. En mars 2012, il initie la création de la Majorité présidentielle populaire. Tshisekedi quittera en juillet 2014 la RDC pour la Belgique pour des raisons de santé. Il y restera jusqu'en juillet 2016 quand il a décidé de revenir au pays pour exiger la tenue des élections en décembre 2016. A travers le dialogue un compromis politique va projeter lesdites élections pour fin 2017. Annoncé Président du Conseil National de suivi de l'Accord, il quittera le pays deux jours avant sa notification toujours pour un périple en Belgique. Hélas, ça été la dernière. Le Roi est mort, vive le Roi !