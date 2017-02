Angola: L'activité minière artisanale entrave la protection de l'environnement

Luanda — L'activité minière artisanale (domaine des diamants et inertes) est celle que cause plus de difficultés à la protection de l'environnement, a déclaré mardi, à Luanda, le ministre de la Géologie et Mines, Francisco Queiroz.

Le gouvernant, qui a fait cette déclaration à l'issue d'une audience qu'il a accordée à la ministre de l'Environnement du Royaume du Maroc, Hakima El Haite à l'occasion de la Journée nationale de l'environnement, célébrée mardi, a dit que dans le domaine de l'environnement, le secteur faisait face aux difficultés en ce qui concerne l'exploitation artisanale.

Dans le domaine industriel (extraction des diamants et des pierres ornementales), le travail est bien fait. Il y a une coopération entre les opérateurs industriels, et aussi on ne peut pas commencer quelconque activité industrielle sans la respective étude d'impact environnemental, a-t-il indiqué.

Le Code minier a des règles très précises sur l'activité minière par rapport à l'environnement, a-t-il dit.

Il a appelé les opérateurs du secteur de l'exploitation minière artisanale à respecter l'environnement.

La ministre de l'Environnement du Royaume du Maroc, Hakim El Haite, a dit à l'occasion que le secteur minier était important pour l'économie de l'Angola, mais les conditions de vie de la population doivent être prises en considération.

À cet égard, l'Angola est au courant de cette situation et fait un effort pour fournir à la population des conditions recommandées de santé.

"Nous sommes d'accord pour signer un protocole d'entente entre le ministère de l'Environnement du Maroc et le ministère de la Géologie et Mines en matière de formation dans le domaine de l'exploitation minière", a-t-elle ajouté.