Algérie: Règlement pacifique des conflits - Messahel réaffirme les positions "inaliénables" de l'Algérie

M. Messahel a salué les multiples visites en Algérie de toutes les parties libyennes actives et les efforts intenses consentis par l'Algérie pour "rapprocher les vues et parvenir à un accord politique libyen susceptible de régler la crise dans ce pays frère".

S'agissant de la crise en Libye, le ministre a rappelé que l'Algérie "a consenti des efforts considérables pour encourager les parties libyennes à atteindre un accord consensuel basé sur la solution politique et la réconciliation nationale, par le dialogue inclusif entre toutes les parties, à l'exception des groupes terroristes reconnus comme tels par l'ONU, de manière à préserver l'intégrité territoriale de la Libye et l'unité de son peuple loin de toute ingérence étrangère".

"L'Algérie est attachée à une base diplomatique ancrée, celle de la consécration du principe de non-ingérence dans les affaires internes des pays, le respect de leur souveraineté et l'adoption d'une approche politique basée sur la solution politique à travers le dialogue inclusif et la réconciliation nationale pour le règlement des conflits qui secouent certains pays arabes", a souligné M. Messahel dans une allocution lors des travaux du 4ème Forum de coopération arabo-russe.

Abu Dhabi — Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue arabe, Abdelkader Messahel, a réaffirmé mercredi à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis) les positions "inaliénables" de l'Algérie concernant le "règlement pacifique des conflits" et la non-ingérence dans les affaires internes des pays.

