Madagascar: Santé publique - Six décès en 24 heures dans un grand hôpital

Le directeur de l'établissement souligne que ce sont des cas que les autres services de l'hôpital ne peuvent plus prendre en charge, et les cas provenant de l'extérieur, souvent en fin de vie, qui sont admis au service de réanimation. « Si le taux de mortalité est de 0,1% dans les services, il est de 5% à 6% à la réanimation », indique-t-elle.

« Six décès ont été déclarés au service de réanimation médicale de ce grand hôpital, en 24 heures, dans la journée du 31 janvier jusqu'à la matinée du 1er février », rapporte un médecin urgentiste de ce service, joint au téléphone, hier. Il précise qu'en temps normal, cet hôpital enregistre quatre décès au maximum, cette fois-ci, le nombre des décès est dépassé. « Ce sont tous des morts naturelles, des victimes d'accident vasculaire cérébrale (AVC), de coma éthylique. Ils sont âgés aux alentours de la quarantaine, de la cinquantaine. Le problème, c'est qu'ils ne viennent à l'hôpital que dans un état très grave et souvent, il n'y a plus grand chose à faire », souligne ce médecin.

