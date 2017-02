Dix clubs seront en compétition pour la succession d'Elgeco Plus au titre de champion d'Analamanga en Ligue 1. La première journée commencera à Bevalala.

xLa ligue de football d'Analamanga démarre la nouvelle saison ce week-end. Prévu hier, le coup d'envoi de la phase éliminatoire du championnat d'Analamanga première division ou Ligue 1 sera lancé ce vendredi.

Cette année, dix clubs seront en course et prétendent au titre pour succéder à Elgeco Plus. Quatre matches seront au programme de la première journée de ce vendredi sur le terrain de Bevalala qui accueillera toules rencontres du championnat car les terrains de la commune urbaine d'Antananarivo sont actuellement fermés pour réhabilitation.

Celui de Mahamasina ne sera pas ouvert avant fin mars. Mi20, club champion de l'inter sections D2 et qui vient d'accéder en première division, ouvre le bal à 9 heures face au COSPN. En deuxième heure, le deuxième club D2 propulsé en Ligue 1, le FC Tana pour sa part retrouvera l'AS Adema, classée troisième au classement final de la saison 2016.

En début d'après-midi, l'équipe vice championne d'Analamanga jouera à partir de 13 heures contre SabNam, un club D2 qui a pu garder sa place en D1 après un an d'essai. Et le dernier match de la journée inaugurale sera le duel entre l'Uscafoot et l'assurance Mama.

En repos

Deux clubs, Elgeco Plus qui est le porte-fanion de Madagascar à la coupe de la CAF et le Cosfa, classé quatrième l'année passée seront en repos ce week-end. Les dix clubs en lice disputeront deux phases. Les matches retour seront joués au stade de Mahamasina.

Tout le monde rencontre tout le monde et celui qui occupera la première place au terme de ces matches aller et retour sera sacré champion d'Analamanga version 2017. Les quatre premiers au classement final disputeront ensuite la Poule des as pour déterminer la deuxième équipe d'Analamanga qui défendra ses couleurs au championnat national.

« Nous sommes obligés de boucler le championnat avant le 30 juin, date butoir pour remettre à la fédération les noms des deux clubs représentants de chaque ligue qui disputeront le championnat de Madagascar », a précisé Henintsoa Rakotoarimanana, dit « Tota ».