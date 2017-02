Congo-Brazzaville: VIH/SIDA - Les organisations de la société civile recommandent l'appui des ONG impliquées dans la lutte contre la pandémie

La doléance a été formulée au Fonds mondial dans le rapport de l'étude réalisée au Congo sur « la cartographie de l'implication de la société civile vis-à-vis du nouveau modèle de financement du fonds mondial », présenté le 1er février, par le consultant Michel Bitemo à Brazzaville

Michel Bitemo a expliqué que l'organisation des cadres de concertations entre les OSC existe par la stratégie de concertation informelle basée sur les réunions à la demande d'un OSC avec proposition de l'ordre du jour pour débattre sur les questions spécifiques.

Ces réseaux d'organisations connaissent des points forts et faibles dans leur organisation. Elles ont une force dans la coordination. Cependant, leur faiblesse se situe au niveau du ministère de la Santé de la Population avec l'absence de convention ; le faible appui au renforcement des capacités ; d'auto-financement. En outre, l'on note le problème de dépendance des financements extérieurs et du manque de plan de renforcement des capacités.

Rappelant l'intervention des OSC dans la lutte contre le VIH/SIDA et la tuberculose, le consultant a indiqué : « Toutes les OSC sont impliquées dans le processus du nouveau financement du fonds mondial ».

La cérémonie de présentation de cette étude a été marquée d'un échange entre l'orateur et les participants. Les interrogations ont porté sur le cadre de concertation formel et informel, le manque des sièges de certaines associations ; la remise du matériel des OSC aux partenaires ainsi que sur la forme du document présenté. Les participants ont émis le souhait au ministère de la Santé et de la Population de s'impliquer davantage pour les maladies : VIH/SIDA, tuberculose et le paludisme. Cette étude de cartographie vise à décrire la dynamique mise en place en République du Congo pour l'implication de la société civile dans les processus du Fonds mondial, en relevant les forces, les faiblesses et les opportunités afin de faire un répertoire des acteurs de cette dynamique avec une ouverture sur d'autres acteurs.

L'objectif général a été de présenter les résultats de l'étude sur la cartographie de la participation des acteurs de la société civile des dynamiques communautaires dans le processus du nouveau modèle de financement mondial afin de contribuer dans les dialogues nationaux à la mise en œuvre et au suivi des subventions. Quant aux objectifs spécifiques, ils consistent à mettre à la disposition des partenaires les conclusions et recommandations de la cartographie des acteurs et des dynamiques communautaires dans les processus du nouveau modèle de financement du fonds mondial.

La rencontre a été organisée par l'association Azur développement avec l'appui de l'ANCS et du réseau de personnes physiques et morales engagé dans la mobilisation communautaire en faveur du droit à la santé des populations pour réaliser cette étude qui se déroule dans plusieurs pays d'Afrique francophone. Cette association dirigée par Sylvie Niombo a été choisie comme point focal au Congo.