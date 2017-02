Congo-Brazzaville: Handball - Roger Houvitiha reprend les commandes de la ligue de la ville océane

La ligue départementale de handball de Pointe-Noire a renouvelé sa confiance, le 29 janvier, à l'ancien président de cette structure, candidat malheureux de la précédente assemblée, le colonel Roger Houvitiha.

C'était au cours de l'assemblée générale élective qui s'est tenue au Complexe sportif sous les auspices du 4e vice-président de la Fédération congolaise de handball (Fécohand), Daniel Moutouankoula, assisté du secrétaire général Itoua Keita et du directeur départemental des Sports, Joseph Biangou Ndinga.

L'ancien président de la ligue de handball du Kouilou a repris les commandes de la ligue après 10 mois seulement grâce à sa victoire face au magistrat Gomez Yvon Gnali, président sortant avec 7 voix contre 4. Il dirigera une fois de plus la ligue de handball de Pointe-Noire après deux premiers mandats exercés avec décalage. Soulignons tout de même que le président sortant n'est pas arrivé à la fin de son mandat mais pour les besoins de mise à jour des fichiers de la Fécohand après l'élection du nouveau bureau, il était nécessaire de réorganiser les élections dans tous les départements.

Roger Houvitiha est élu avec un bureau démembré par la simple raison que, sur 13 membres que devait compter le bureau exécutif de la ligue, il n'y a eu que sept candidats et six postes restent à pourvoir par manque de candidats.

L'assemblée du 29 janvier a donc élu le président Houvitihia, avec le 1er vice-président Kimbouala, le secrétaire général Apollinaire Loukolo, la trésorière générale Blanche Malaki et son adjointe Flore Ida Ngouma. Les deux membres sont Esther Mvoumou et Germaine Mountou. Cependant, les postes de 2e, 3e vice président, secrétaire général adjoint et les trois membres du commissariat aux comptes seront complétés au cours du conseil inaugural de ladite ligue. Ce vide juridique symbolise un délaissement du handball par les cadres de cette discipline sportive.

Après son élection, Roger Houvitiha a remercié tous ceux qui l'ont ramené à la tête de la ligue à travers cette élection. « Le handball est pour les handballeurs. Vous m'aviez choisi, ce n'est pas parce que le prédécesseur était mauvais. Je vous remercie ainsi que le directeur départemental des Sports et les représentants de la fédération pour le bon déroulement de l'assemblée. Nous nous efforcerons d'être dures avec nous-mêmes pour que le handball aille de l'avant », a-t-il déclaré.

Notons que le secrétaire générale de la Fécohand a profité de cette occasion pour rendre compte des décisions prises lors du conseil fédéral aux représentants des clubs et aux membres du bureau exécutif élu. À cet effet, il a informé que toutes les ligues départementales de handball sont tenues à organiser leur championnat d'ici le 12 février, délai de rigueur. Au cas du non-respect de cette obligation de la fédération, une commission ad hoc sera mise en place en remplacement du bureau exécutif. « Ces championnats doivent être organisés pour permettre à l'équipe de Cara en version féminine et Patronage de Pointe-Noire version masculine d'avoir la compétition dans les jambes avant le championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de Coupe», a-t-il dit. Il a poursuivi que tout club qui participe au championnat devrait avoir un récépissé du ministère de l'Intérieur, un membre élu dans le bureau de la ligue ne peut plus figurer dans le bureau d'un club, cela est inadmissible.