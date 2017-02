Congo-Brazzaville: Makoua - L'association Akwa Mossé au chevet des plus démunis

interview

Depuis sa création en 2014, l'association Akwa Mossé que préside Marien Ngombé ne cesse de voler au secours des enfants, des personnes de troisième âge et autres démunis du district de Makoua, à travers des œuvres caritatives.

L'association qui s'emploie à revaloriser la langue « akwa » offre régulièrement des kits divers à la maternité de cette localité du département de la Cuvette. Dans l'interview accordée aux Dépêches de Brazzaville, peu avant son retour en France où il réside, Marien Ngombé fait le point des activités réalisées par son ONG avant d'en projeter l'avenir.

Qu'est-ce qui justifie la création d'Akwa Mossé?

Akwa Mossé est une association créée en 2014, immatriculée en France et au Congo. Elle a pour but de venir en aide aux populations de Makoua et de la diaspora Akwa. De plus, elle s'est assignée pour mission de promouvoir la culture du peuple Akwa. Ceci a d'autant plus de sens que nous savons que les Akwa ne sont pas localisés qu'au Congo, particulièrement à Makoua. On retrouve encore aujourd'hui les traces de ce peuple au Mozambique, et de manière beaucoup moins prononcée à Madagascar.

De même, sa création est motivée par l'envie de rendre hommage à notre ascendance. Car, les membres de l'association ont soit un père, une mère ou des grands - parents originaires de Makoua. Il s'agit donc d'un hommage à la terre mère, mais aussi à tous ceux qui forment l'égrégore de ce peuple. Autrement dit, les ancêtres qui ont payé de leur sueur, et parfois même de leur sang, pour que les jeunes Akwa (moi y compris) puissent exister.

Quelles sont les actions déjà menées par votre association à Makoua?

Nous avons fait des dons depuis notre création aux jeunes écoliers qui sont notre cœur de cible, aux personnes âgées, à la maternité de Makoua et aux enfants démunis. Sans oublier le soutien matériel. Ces actions en faveur des populations de Makoua, nous les faisons tous les trois mois. La dernière en date est l'opération dénommée "Un Noël pour les enfants de Makoua". Pour cette dernière activité, nos membres ont rencontré plus d'une centaine d'enfants à Makoua pour distribuer des jouets et offrir un repas convivial à l'occasion des fêtes. Actuellement, nous réfléchissons sur des actions pérennes. Nous pensons notamment à des formations, ateliers de diverses formes. Aussi, dans le prolongement de la plateforme participative penda.akouatech.com, nous envisageons l'édition d'un recueil de proverbes et de légendes sur le peuple Akwa. Ceci afin de transmettre ce patrimoine et lever un pan de la culture Akwa et de la sagesse séculaire de ce peuple du Congo.

Quels sont vos centres d'intérêt ?

Le peuple Akwa d'abord, le Congo ensuite et enfin l'Afrique car tous les peuples se nourrissent les uns les autres.

Peut-on connaitre vos sources de financement ?

Akwa Mossé réalise ses actions principalement grâce à la forte volonté et à l'engagement de ses membres fondateurs. Nous finançons les actions menées sur fonds propres. Toutefois, à propos de la dernière action réalisée, nous avons reçu de l'aide venu de nos amis Africains et Européens. Il nous faudra à l'avenir travailler à la mise en place d'une levée de fonds. Nous avons mené une campagne intitulée « crowdfunding » en 2016. Nous envisageons une nouvelle tentative, cette fois plus agressive.

Vos perspectives

Nous réfléchissons à la réalisation de nouvelles actions que nous souhaitons désormais pérennes. Pour cela, il nous faudra mobiliser des fonds plus importants d'une part et travailler avec les autorités de Makoua d'autre part. A ce propos, nous avons échangé avec le maire de Makoua, avec qui nous entendons approfondir les échanges et fixer les modalités de coopération. Nous étudions également des stratégies de synergies entre diverses associations de certains pays frères, tels que le Gabon et le Cameroun, sans oublier celles du Congo. En ce sens, nous nous sommes déjà rapprochés d'une association qui travaille pour le district de Boko.

Contact: akwamosse@gmail.com