Algérie: Hamel appelle au renforcement des actions de proximité et de sensibilisation

Il a exhorté les éléments de la police à "accomplir leur mission dans le respect des droits de l'Homme et des libertés garantis par les lois de la République", soulignant que "l'on ne peut assurer la sécurité sans assumer la responsabilité et accomplir le devoir avec dévouement au service de la patrie et du citoyen".

Le directeur général de la Sûreté nationale a salué, à cette occasion, "les efforts déployés par les éléments de la police à travers le territoire national en luttant contre toutes les formes de criminalité, valorisant son haut niveau en termes de performance, professionnalisme et expérience qui lui a valu une renommée sur les plans continental et international".

M. Hamel a salué "le soutien permanent et indéfectible apporté à la police algérienne par les hautes autorités du pays à leur tête le président de la République Abdelaziz Bouteflika", un soutien qui lui a permis, a-t-il dit, de "se hisser au rang des polices modernes et développées dans le monde".

Lors d'une rencontre avec les cadres de l'Ecole supérieure de la police, Le général major Hamel a affirmé que le citoyen était "l'élément essentiel de l'équation sécuritaire", appelant au renforcement des actions de proximité et de sensibilisation pour assurer la sécurité au sein de la société et préserver les biens".

Alger — Le Directeur général de la Sûreté nationale le général major Abdelghani Hamel a appelé, mercredi à Alger, au renforcement des actions de proximité et de sensibilisation afin d'assurer la sécurité au sein de la société et préserver les biens.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.