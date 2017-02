Cameroun: Les Lions exigent une revalorisation des primes

Le Cameroun espère battre le Ghana ce soir à Franceville en demi-finale de la CAN 2017. Plus »

Benjamin Moukandjo, le capitaine, Vincent Aboubakar, Nicolas Nkoulou, ceux considérés comme les anciens ayant devancés par ces jeunes. Ils ont néanmoins accepté de prendre les trois millions FCfa, convaincus par les dirigeants que le montant de ces primes va être réévalué. Le Team Manager, le Team press officer et le Kitt manager ont été toujours ignorés lors du payement de ces primes en avance de qualification pour les demi-finales. Et rien n'a toujours été dit à leur sujet. Pourtant, ils ont toujours joué leur partition depuis la préparation de l'équipe nationale jusqu'à présent.

Cette question de prime est la conséquence de ce que le barème avait été fixé par les dirigeants sans associer les joueurs. Après la prime de présence (500.000FCfa), de participation (15 millions FCfa) de qualification pour le deuxième tour (12 millions FCfa) et celle de victoire contre le Sénégal, il était prévu dans la note officielle du barème qu'en cas de victoire en demi-finales (5 millions FCfa). Soit un total cumulé de 35,5 millions FCfa et 40,5 millions FCfa en cas de victoire finale.

