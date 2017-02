Algérie: Plus de 1100 oiseaux de différentes espèces observés à Tizi ouzou

En plus des cinq barrages qui sont des zones humides artificielles, la wilaya de Tizi-Ouzou compte également 22 autres zones naturelles et 81 retenues collinaires a observé M. Skandraoui.

Il a rappelé que le concours de la meilleure photo d'une zone humide est reconduit cette année au profit des jeunes âgés entre 18 et 25 ans. Celui qui désire y participer, peut envoyer, entre le 2 de ce mois de février et le 2 mars prochain, sa photo au site www.worldwetlandsday.org/fr.

La célébration de la journée mondiale des zones humides sera marquée dans la wilaya de Tizi-Ouzou par plusieurs activités dont une opération de plantation d'un millier d'arbres autours du barrage de Taksebt, une visite guidée de ce même site, et une initiation à l'observation ornithologique,a souligné le chef de service protection de la flore et de la faune.

Les résultats de ce recensement seront présentés au public, demain jeudi, au niveau du barrage de Taksebt, qui abritera les activités de célébration de la journée mondiale des zones humides (2 février) avec pour thème cette année "Des zones humides, pour la prévention des risques de catastrophes" et ce dans le but de sensibiliser le citoyen à la préservation de ces biotopes, a observé M. Skandraoui.

Ce nombre d'oiseaux sédentaires et migrants, a été dénombré dans 5 sites aquatiques que sont le barrage de Taksebt (351 oiseaux), de Draa El Mizan (294), de Djebla (199), d'Ain Zaouïa (129) et de Tizi Gheniff (35) ainsi que l'Oued Sébaou (168 individus), a précisé M. Skandraoui.

