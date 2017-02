Afrique du Nord: L'OTAN offre l'appui de son organisation au gouvernement libyen d'union nationale

Evoquant l'ouverture des eaux territoriales libyennes aux opérations Sophia de l'UE et "Sea Guardian" de l'OTAN, Fayez Al Saraj a reconnu que la question a été abordée lors des discussions avec le chef de l'Alliance atlantique. Cependant, il a affirmé que la question relève de "la souveraineté nationale", mettant l'accent sur la nécessité qu'"il y ait un accord entre la marine libyenne et les autres parties" qui souhaitent cette ouverture.

Rappelant que son organisation soutient déjà l'opération Sophia de l'UE en Méditerranée sur le plan logistique et d'échange d'informations, Jens Stoltenberg a affirmé que l'OTAN pourrait aussi appuyer les efforts de l'UE pour soutenir les Garde- côtes et la Marine libyens si l'Alliance est sollicitée.

L'appui de l'OTAN à la Libye pourrait se traduire par "des conseils sur la création d'un ministère de la Défense moderne, d'un Etat-major militaire et de services de renseignement et de sécurité, dirigés par des civils", a précisé le chef de l'OTAN.

"L'OTAN est prête à aider la Libye à construire des institutions de sécurité et de défense efficaces, à renforcer sa capacité à lutter contre le terrorisme et à créer des conditions propices à la paix", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à l'issue de sa rencontre avec le Premier ministre libyen Fayez Al Sarraj au siège de l'organisation à Bruxelles.

