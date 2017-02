Algérie: Mondial militaire 2017 - Gaïd Salah honore les joueurs de la sélection algérienne

La sélection omanaise a remporté la coupe du monde militaire 2017 en battant en finale son homologue qatarie aux tirs au but 4-1 (0-0 après la prolongation). La troisième place est revenue à la Syrie, vainqueur aux tirs au but également de l'Egypte 6-5 (2-2 après les 120 minutes).

"Vous représentez une jeune équipe algérienne pure, un encadrement national loyal et dévoué à son armée, à son pays et à son peuple. Telles sont les nobles qualités dont vous avez fait montre bien avant aujourd'hui à travers votre double consécration en l'occurrence au Brésil en juillet 2011 et en Corée du Sud en octobre 2015. Vous êtes un bon modèle d'une équipe jeune dont la constitution ne remonte qu'à quelques années où nous avons veillé à assurer tous les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs escomptés", a encore souligné Ahmed Gaïd Salah.

Les Verts, doubles médaillés d'or aux jeux Mondiaux militaires (2011, 2015), ont joué un bon match face aux Pharaons (1-1 à l'issue du temps réglementaire), encaissant un second but assassin à la 120e+1.

"Nous avons suivi avec beaucoup de patience et d'admiration votre détermination et les efforts dont vous avez fait preuve durant la phase de poules en réalisant trois victoires consécutives. Nous avons également suivi avec une grande attention le grand match que vous avez disputé en quarts de finale (...) Votre sortie de cette compétition mondiale était très honorable"

