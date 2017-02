Afrique du Nord: Lutte contre le cancer - L'Algérie a réalisé des "avancées remarquables"

Alger — L'Algérie a réalisé des "avancées remarquables" en matière de lutte contre le cancer et envisage de donner la priorité, en 2017, au dépistage et à la prévention contre cette maladie, indique mercredi le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué.

L'Algérie, qui célèbre la Journée mondiale de lutte contre le cancer coïncidant avec le 4 février, a réalisé des "avancées remarquables" dans le domaine de la lutte contre cette pathologie en assurant notamment la "disponibilité" de l'oncologie médicale, au niveau des 48 wilayas du pays, précise la même source.

Dans le domaine de la radiothérapie, le nombre d'accélérateurs dans le secteur public est passé de 7 appareils en décembre 2013 à 22 en janvier 2017. Une "amélioration" réalisée après la relance en 2013 des chantiers de réalisations des centres anti-cancer, à l'arrêt depuis plusieurs années, à Annaba, Batna, Sétif, Tlemcen, Sidi Bel Abbés et Tizi-Ouzou, est-il souligné.

Ceci, en attendant la mise en service progressive des autres Centres en cours de réalisation, notamment ceux de Sidi Bel Abbés et de Tlemcen, prévue avant la fin du 1er trimestre 2017.

En outre, d'anciennes structures de lutte contre le cancer ont bénéficié d'un programme "d'élargissement et de mise à niveau" de leurs équipements comme c'est déjà le cas pour Blida, Alger et Constantine, en attendant celui d'Oran.

Le ministère concerné souligne, par ailleurs, qu'au titre du Plan national de lutte contre le cancer (2015-2019), décidé par le président de la République, il a été lancé un chantier de formation en oncologie médicale au profit de l'ensemble des médecins généralistes du pays.

Il a été également procédé à "la finalisation des premières directives ministérielles portant sur les guides thérapeutiques, en vue de normaliser la prise en charge des formes de cancer et de maîtriser la prescription".

L'année 2017 qui sera un "tournant majeur" en matière de lutte contre le cancer, souligne le ministère de la Santé, verra, en plus de la poursuite des actions en cours, le "renforcement" des programmes existants en matière de dépistage.

La "priorité" sera ainsi donnée au renforcement des actions de prévention primaire, à la vulgarisation du dépistage, à la formalisation des réseaux assurant continuité de la prise en charge des patients et enfin, au développement de l'oncologie pédiatrique qui reste le parent pauvre en matière de formation universitaire spécialisée, est-il ajouté.

En termes de statistiques, le ministère indique que l'incidence pour l'année 2014 a été de 114.5 nouveaux cas pour 100.000 habitants, dont 109.2 nouveaux cas pour 100.000 hommes et 119.8 nouveaux cas pour 100.000 chez les femmes.

Les 5 cancers les plus fréquents chez l'homme représentent à eux seuls 51,8 % de l'ensemble des cancers masculins : poumon 25.8%, colon rectum 14.3, vessie 13.9%, prostate 11.8%, estomac 6,1%.

Chez la femme, les 4 cancers les plus fréquents représentent près de 78.2% des cancers féminins : sein 65.2%, colon rectum 16.5%, col de l'utérus 10.2%, thyroïde 8.1%.

Pour marquer la Journée mondiale de lutte contre le cancer, le ministère de tutelle organisera le samedi 4 février au niveau de toutes les wilayas du pays des journées d'information et de sensibilisation. La manifestation nationale étant prévue à l'université Ferhat Abbes à Sétif et sera marquée par la présence du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, conclut le communiqué.