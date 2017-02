Afrique du Nord: Myriam El Khomri au Maroc - La ministre française retrouve son école primaire à Tanger

Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, sera en déplacement officiel au Maroc, à Rabat et à Tanger, ces 2 et 3 février.

Son déplacement visera notamment à développer la coopération franco-marocaine au service de la formation professionnelle et de l'emploi.

A Rabat le 2 février, la ministre s'entretiendra avec son homologue M. Abdeslam Seddiki, notamment au sujet des perspectives de développement de la coopération franco-marocaine et de la situation des salariés français embauchés sous «contrat de travail d'étranger» au Maroc. Les deux ministres signeront à l'issue de cet entretien une déclaration d'intention qui précise les domaines de coopération retenus pour les années à venir en matière de travail, d'emploi et de promotion de la santé et de la sécurité au travail.

A Melhoussa, près de Tanger, Myriam El Khomri se rendra demain à l'Institut de formation aux métiers de l'industrie automobile de Tanger (IFMIA). Inauguré en 2011, cet Institut est financé par un prêt de l'Agence française de développement (AFD) et fonctionne dans le cadre d'un partenariat public-privé. Sa gestion a été confiée à l'entreprise Renault Maroc, qui emploie près de 8.000 personnes dans son usine de Tanger.

Enfin, L'actuelle ministre française participera, aux côtés des autorités marocaines, au centenaire de l'Ecole Adrien Berchet, l'une des deux écoles primaires du réseau d'enseignement français à Tanger. Myriam El Khomri, qui avait suivi la scolarité de cet établissement entre 1981 et 1987, sera la marraine de cet évènement, le parrain sera M. Youssef Amrani, chargé de mission au cabinet Royal. Fondée en 1917, l'Ecole Berchet porte le nom d'un ancien instituteur public à Tanger et aviateur français.