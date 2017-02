Pour cette rencontre avec les journalistes, Eugène Kadet était entouré de Traoré Brahima, expert en management à la Société ivoirienne de gestion d'expertise et de management (SIGEM), d'Okoué Denis de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (UNJCI), de M. Camara du FSDP et de bien d'autres collaborateurs.

Mais avant ce congrès, deux temps forts vont marquer cette semaine. Il s'agit d'un pré- congrès prévu, les 4 et 5 février prochain, dont la mission sera de procé- der à la mise en place des projets de statuts et règlement intérieur », a-t-il indiqué.

« Les risques maladie et réparation concernent la vieillesse, la maternité, la consultation, la lunetterie, la rééducation les soins dentaires, le transport en ambulance, l'indemnité décès, les mariages, des projets immobiliers, etc.

Avant de souligner que la mutuelle prendra en compte, les chauffeurs, les free-lance, les marqueteurs, les rédacteurs et tout autre employé travaillant dans une entreprise de presse, de radio et de télévision privées.

Le congrès aura lieu les 11 et 12 février à GrandBassam. Au cours de ces assises, 50 délégués issus du patronat et du collège des employés vont élire les dirigeants de cette mutuelle.

Tous les agents de la presse privée (radio, télévision, presse écrite et en ligne), du plus petit employé au directeur général, vont bénéficier d'une large couverture sociale (risques maladies et réparations) en 2018. L'information a été livrée le mardi 31 janvier dernier par Eugène Kader, président du comité d'organisation de ce projet, par ailleurs vice-président du Groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire (Gepci), à Adjamé.

