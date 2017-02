Maroc: La créativité mise au service de l'environnement à Boudenib

Des journées de sensibilisation organisées au profit des collégiens

Cinquante jeunes élèves de Boudenib ont été au rendez-vous avec les premières journées de créativité organisées par les Associations «Ame de jeunes» et «Nouvelle génération» pour le développement du 25 au 28 janvier sous le thème «Créativité collective pour un environnement local sain» à la Maison des jeunes de Boudenib.

Ces journées ont visé l'amélioration des capacités de création de ces jeunes, le renforcement de leurs aptitudes d'intégration et leur sensibilisation aux défis environnementaux locaux.

Pour réaliser ces objectifs, les associations on programmé cinq ateliers dont les sujets ont porté sur les arts plastiques, l'informatique, les médias, l'écriture théâtrale et le recyclage des déchets.

A travers ces ateliers, les jeunes ont eu l'occasion d'apprendre des techniques de base des arts plastiques afin de pouvoir réaliser des tableaux dont le contenu porte sur l'une des problématiques environnementales locales, d'améliorer leurs connaissances, d'acquérir les premiers rudiments de l'écriture théâtrale et de produire des pièces théâtrales dont le sujet traite l'une des thématiques environnementales locales.

L'atelier d'informatique visait ainsi à former des jeunes et leur donner des outils de base pour la conception d'un poster éducatif dont le sujet portait sur l'un des défis environnementaux locaux. Idem pour l'atelier médias au cours duquel les jeunes ayant acquis des notions de base des techniques de photographie et de montage ont été sollicités pour produire des vidéos traitant l'un des problèmes environnementaux locaux. Les jeunes ont également participé à une sortie écologique à travers laquelle ils ont visité l'oasis locale Oued Guir, les khettaras, l'ancien Ksar de Boudenib et un moulin à huile d'olive.

L'objectif de cette sortie a été de les mettre en contact et d'une manière plus concrète avec les défis environnementaux locaux tels que les dernières inondations dans la région, l'ensablement en tant que forme accentuée de désertification de l'oasis, la détérioration des anciennes techniques d'irrigation, les ruines des anciens ksours et le changement des modes de vie oasiens...

Les premières journées de créativité à Boudenib se sont achevées le 28 janvier par une cérémonie de clôture à laquelle ont pris part le président de la commune, le directeur de la Maison des jeunes et d'autres personnalités de la société civile locale ainsi que les parents des bénéficiaires.

La soirée de clôture a été l'occasion pour couronner les produits vainqueurs par des prix et des attestations de participation.