Afrique: Demi-finale Burkina Faso/Egypte - Les pharaons sont vraiment de retour

Sept ans après leur dernier sacre en 2010 à Luanda (le dernier de leurs trois titres consécutifs), les Pharaons sont bien de retour sur la scène continentale. L'Egypte, invaincue depuis le début du tournoi gabonais, s'est rappelée au bon souvenir des observateurs du football africain.

Et plus particulièrement du Burkina Faso éliminé (1-1, tab 4-3 ), mercredi au stade de l'Amitié d'Angondjé à Libreville. Bourreaux des Etalons au même niveau de la compétition lors de l'édition organisée par le Burkina en 2008, les Pharaons ont réédité leur exploit lors de la première demi-finale de la 31ème CAN.

Et pourtant les 19422 spectateurs quasiment acquis à la cause des Ouest-africains avaient commencé à rêver à une qualification des hommes de Paulo Duarte. Surtout quand Aristide Bancé a répondu (73ème) à l'ouverture du score de Mohamed Salah sept minutes plus tôt.

Le 29ème but en sélection de l'attaquant de la Roma qui finalement n'a pas permis aux siens d'éviter les prolongations et surtout la fatidique séance des tirs au but.

Au finish, cette épreuve leur sourit malgré le premier tir loupé d'Abdallah Bekhit. Les hommes d'Hector Cuper, arrivés sur la pointe des pieds au Gabon, sont plus que jamais devenus un concurrent sérieux à la succession de la Côte d'Ivoire. Un huitième titre continental dont s'est fixé pour objectif le technicien argentin des Pharaons.

Le coup de pouce de Koffi Excellent jusque-là, le portier du Burkina Faso a joué un rôle primordial dans la qualification de l'Egypte. Alors que son équipe était à égalité (3-3) dans cette séance avec un tir en moins après des réalisations d'Alain Traoré, Banou Diawara et Steeve Yago, le portier Hervé Kouakou Koffi (20 ans) se présente devant Essam El-Hadary (44 ans) de 24 ans son aîné dans la perspective de donner à nouveau l'avantage aux Etalons.

Mais visiblement impressionné par la présence de ce monstre du football égyptien et africain, il a du mal à ajuster son shoot. De quoi à faire le bonheur du quadruple champion d'Afrique (1998, 2006, 2008, 2010) qui sort logiquement le cuir.

Les deux équipes sont à une égalité parfaite (3-3). Amr Warda, le tireur égyptien profite de l'état fragile de Koffi, moralement parlant après son tir manqué, pour donner enfin l'avantage aux Pharaons (4-3). Et comme si le Burkina n'avait que des jeunots pour écrire son histoire, c'est au tour de Bertrand Traoré (22 ans) de se présenter devant El-Hadary.

Face à celui qui comptabilise le double de son âge, le joueur de l'Ajax se débarrasse simplement du cuir. Le capitaine égyptien se l'approprie et qualifie ainsi les Pharaons pour une énième finale.

Une belle performance qui lui vaut le titre de meilleur joueur du match. Le Burkina Faso, de son côté, tentera samedi à Port-Gentil, de décrocher au moins la médaille de Bronze.