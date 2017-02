Cote d'Ivoire: Inspection générale d'etat/ Gestion des finances publiques - Niamien N'Goran dévoile ses priorités en 2017

L'année 2017 ne sera pas de tout repos à l'Inspection générale d'Etat (IGE). La structure dirigée par Niamien N'goran devra en effet relever d'importants défis afin de devenir une autorité fonctionnelle du contrôle interne et de l'audit.

A cet effet, le premier responsable de l'IGE a dévoilé ses priorités en 2017 ce mercredi 1er février, lors de la traditionnelle céré- monie de présentation de vœux des agents au président de l'institution.

L'inspecteur général d'Etat Niamien N'goran a ainsi énuméré les enjeux prioritaires que sont la mise en place au sein des ministères des dispositifs de contrôle interne, l'allègement des contrôles existants exercés par les structures de contrôle et d'audit, l'orientation des contrôles vers la recherche de l'efficacité.

A cela s'ajoutent la gestion sécurisée de la fiabilité et de l'intégrité de l'information et la normalisation du contrôle et de l'audit interne. « Les conditions de succès de ces réformes impliquent (... ) l'engagement du personnel et de toutes les parties prenantes », a-til souligné.

Tout en relevant que la réforme relative à l'implantation de l'audit basé sur les risques, entamée dans cinq ministères, doit se poursuivre.

Niamien N'goran a clos ses propos en souhaitant ses vœux de nouvel an aux inspecteurs d'Etat, contrôleurs d'Etat, membres du cabinet, inspecteurs généraux des ministères et autres chefs de service.

Exercice auquel se sont soumis bien avant Délafosse René (porte-parole de l'Inspection générale d'Etat) et Mme Kondo Marie Hélène, au nom de l'Inspection générale des ministères.

Le premier cité a par ailleurs souhaité la mise en place d'un programme annuel de renforcement des capacités par l'IFIGE (Institut de formation du forum des inspections générales), l'amélioration des conditions de travail et l'institution de rencontres d'échanges périodiques entre départements de l'IGE pour développer l'esprit d'équipe.

Quant à la porte-parole de l'Inspection géné- rale des ministères, elle a émis le souhait de voir aboutir les projets relatifs aux statuts des inspecteurs généraux des ministères et aux attributions et fonctionnement de leurs services « pour plus d'efficacité dans le travail ». Une remise de cadeau à l'inspecteur d'Etat a mis fin à la céré- monie.