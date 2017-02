Maroc: Retour au pays du Onze national

La délégation de l'équipe nationale est arrivée Mardi dernier à l'aéroport Mohammed V de Casablanca en provenance de l'aéroport international Ali Bongo de Port-Gentil après leur participation aux phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017, lit-on sur le site officiel de la Fédération Royale marocaine de football, frmf.ma

La délégation était composée du staff technique, administratif et médical en plus des joueurs Faicel Fajr, Hamza Mendil, Amine Attouchi et Youssef Nsiri. A souligner que les autres joueurs de l'équipe nationale ont du quitter la ville de Port-Gentil lundi dernier au soir vers leurs destinations respectives via la ville de Libreville, conclut la même source.

Pour rappel, le Onze national avait été éliminé au stade des quarts de finale de la CAN après sa défaite devant la sélection égyptienne sur le score de 1 à 0. Lors de la phase de poule (Groupe C), la sélection marocaine avait entamé la 31ème CAN du mauvais pied, en cédant le pas devant la RD.Congo (0-1).

Toutefois, ce n'était que partie remise, car l'équipe s'était ressaisie sur le champ pour aligner deux succès contre le Togo par 3 à 1 et la Côte d'Ivoire, tenante du titre, par 1 à 0.

A rappeler que l'objectif primordial fixé avant le début du tournoi était d'atteindre le tour des quarts de finale, sachant que deux joueurs marocains, en l'occurrence M'barek Boussoufa et Hamza Mendil, ont été retenus par la CAF dans l'équipe type du premier tour de la CAN.