Congo-Kinshasa: Vague d'émotions après la mort de Tshisekedi

La mort du leader d'Etienne Tshisekedi survient à un moment où la vie politique congolaise connaît une période parsemée de nombreuses équations et imprécisions concernant l'avenir du pays et la mise en place de l'accord du 31 décembre sensé rassemblé les différentes familles politiques congolaises.

Selon le communiqué de presse de l'Union pour la Démocratie et le progrès Social (UDPS) publié, le 1er février, tard dans la journée, le président du l'UDPS, l'opposant historique congolais Etienne Tshisekedi s'est éteint mercredi peu après 17h à l'hôpital Reine Elisabeth de Bruxelles. Une nouvelle qui n'a pas tardé à susciter d'énormes réactions aussi bien à Bruxelles qu'à Kinshasa et ailleurs dans le monde où le parti de Tshisekedi compte de nombreux sympathisants.

