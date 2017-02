Congo-Kinshasa: Etienne Tshisekedi est mort

En 2011, il avait affronté l'actuel président Joseph Kabila dans la course pour le siège présidentiel et était considéré comme favori. Mais le vote était marqué par des irrégularités massives. Etienne Tshisekedi qui refusait de reconnaître la victoire de Joseph Kabila s'était à l'époque proclamé "président élu" de la RDC après l'annonce des résultats officiels qui donnaient Kabila vainqueur. Ecoutez sa proclamation dans le lien ci-dessous.

Etienne Tshisekedi, âgé de 84 ans, est considéré comme la figure de l'opposition en République Démocratique du Congo. Ses partisans le surnommaient affectueusement "Tshitshi". Mais même les Congolais qui n'étaient pas de son camp politique le respectaient: "Tshisekedi est une des personnalités les plus populaires de la RDC", dit Jean-Claude Katende, président de l'Association Africaine des Droits de l'Homme (ASADHO). Son explication pour cela: "Sa popularité vient de sa capacité de résister à toutes les dictatures qu'on a connues en RDC. Monsieur Tshisekedi, quels que soient les coins de la République où il peut aller, il y aura toujours des milliers de Congolais qui voudraient le rencontrer, l'accueillir - ce qui n'est pas possible pour beaucoup de gens qui ne sont pas au pouvoir aujourd'hui."

