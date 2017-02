Congo-Kinshasa: Les Congolais souffrent au quotidien de la corruption en RDC

En République démocratique du Congo, c'est reparti pour un tour... de négociations. Finalement, "l'arrangement particulier" prévu samedi n'a pas été signé entre le pouvoir et l'opposition. La Conférence épiscopale en appelle à une continuation du dialogue entre pouvoir et opposition, et vient d'envoyer une délégation à Genève. Quant à l'Union africaine, elle recourt de nouveau aux bons offices de l'ancien Premier ministre togolais Edem Kodjo en vue de conclure les concertations. Mais tandis que tout le monde a les yeux rivés vers ces négociations qui s'éternisent, le quotidien des Congolais reste difficile. Or, l'un des problèmes majeurs auxquels est confrontée sans cesse la société congolaise, c'est la corruption. D'autant que d'elle découlent de nombreux autres maux qui empoisonnent la vie de la population.

Elle est partout, dans les hautes sphères politiques et économiques, mais aussi dans les mairies, les écoles, dans la rue. La corruption mine la société congolaise et empêche de nombreuses avancées.

