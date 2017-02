Cote d'Ivoire: Développement économique - Ben Halima dénonce des contraintes mystiques

Les grognes sociales, le phénomène des microbes, les disparitions d'enfants, l'expansion des fumoirs et des maisons closes etc sont, estime-t-il, autant délices des esprits maléfiques et auxquels l'Ong s'est engagée à faire face par des séances de captage (3000 enfants en confit avec la loi ont pu être captés). Après des tournées dans certaines régions du pays, Cheick Ben Halima affirme s'être rendu compte que le sous développement est plus d'origine mystique, car le capital humain est englué dans un univers de sorcellerie, bloquant toute leur action. Du coup, dit-il, la seule voie qui s'offrent à eux est l'alcool, la drogue, le sexe, la prostitution etc.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.