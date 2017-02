Congo-Kinshasa: Le meilleur hommage à Tshisekedi

En effet, les douleurs de l'enfantement de cet accord ont augmenté au point de gripper l'arrangement particulier qui devrait clarifier le partage de postes ou de responsabilités (c'est selon) pendant la période de transition dont la durée et la concrétisation suscitent déjà des doutes et inquiétudes au regard des positions tranchées des protagonistes.

La communauté nationale et internationale est en émoi. L'opposant historique a quitté la terre des hommes, au moment où il s'apprêtait à jouer sa dernière carte politique, à savoir conduire la transition destinée à préparer l'alternance politique à la fin de cette année. Ya Tshitshi est mort avec une double casquette scintillante. Il était le président du comité des sages du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement mais aussi le président désigné du Conseil national de suivi de l'Accord (CNSA).

