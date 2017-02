Congo-Kinshasa: Choix du Premier ministre - Le G7 tance la Majorité

Pour l'instant, tous les regards sont tournés vers les évêques qui, de leur retour le week-end prochain à Kinshasa, trouveront sur leur table de médiation les propositions des uns et des autres en vue de faire sauter le verrou qui bloque la conclusion de l'arrangement particulier à l'accord du 31 décembre 2016. En attendant, le G7 n'entend pas baisser les bras. Avec cette dernière déclaration, le G7 confirme son ancrage dans le Rassemblement dont il reste à jamais lier.

Pour plus de décrispation du climat politique, le G7 « en appelle également à la réouverture de toutes les chaines de radio et de télévision dont les signaux ont été coupés ou le matériel confisqué ».

Alors que le ciel s'assombrit au-dessus du Centre interdiocésain et que certains évoquent déjà l'hypothèse d'un échec, le G7 ne perd pas espoir. Bien au contraire, il « encourage la poursuite des négociations et réitère sa confiance à la mission de bons offices de la Cenco pour accompagner le processus jusqu'à la tenue des élections dans le délai convenu dans le cadre de l'accord du 31 décembre 2016 ».

En face, le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement dit s'en tenir aux prescrits de l'accord, ne se montrant pas prêt à cautionner, en complicité avec la MP, une flagrante violation du compromis politique du 31 décembre 2016 qui l'oblige à ne présenter qu'un candidat au poste de Premier ministre. Le 28 janvier 2016, sous les regards médusés de la Cenco, les deux parties se sont séparées en queue de poisson, sans qu'un compromis ne soit dégagé sur le mode de désignation du Premier ministre. Il y a bien d'autres points en suspens qui continuent à les diviser, en l'occurrence le rôle de la Cenco dans la transition et la répartition des portefeuilles ministériels suivant le quota dévolu à chacune des composantes aux discussions directes du Centre interdiocésain.

