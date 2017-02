Cameroun: Prise en charge des personnes vulnérables - L'Association des femmes dynamiques chez le Minas

Ces dames venues de France ont indiqué vouloir nouer un partenariat avec ce département ministériel, afin de mieux recadrer leurs actions dans l'aide sociale.

Près d'une heure d'échanges et beaucoup de convivialité. Jeudi dernier, l'audience entre le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Nguéné et des membres de l'Association des femmes dynamiques de la diaspora, a été révélatrice. Avec ce département ministériel, les dames vivant en France veulent nouer un partenariat pour le bien-être des personnes socialement vulnérables. La présidente de cette association, Joséphine Tchang Attangana a expliqué que depuis 2007, son association contribue au bien-être des personnes socialement vulnérables et déshéritées, à travers des actions de soutien multiformes. Mais, l'association éprouve encore quelques difficultés. « Nous collectons des vêtements, produits de première nécessité entre autres à l'étranger.

Et nous les mettons à la disposition des orphelinats et des associations en charge des personnes socialement vulnérables au Cameroun. Malheureusement, le dédouanement de ces biens n'est pas toujours chose aisée. Nous sommes venues rencontrer le ministre, afin de voir comment nous pouvons travailler ensemble », a expliqué Joséphine Tchang Attangana. Soucieux du bien des personnes vulnérables, le ministre a rassuré ses hôtes, en leur promettant de travailler d'arrache-pied avec son équipe technique, pour mettre en place une plateforme, qui leur permettra de nouer un partenariat. C'est sur cette note d'espoir que l'audience a pris fin.

