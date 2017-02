Congo-Kinshasa: Tshisekedi est mort - Un baobab s'écroule

Jusqu'aux derniers instants de ses jours, Etienne Tshisekedi est allé puiser dans le peu d'énergie qui lui restait encore pour faire aboutir les discussions directes du Centre interdiocésain en vue d'une sortie de crise politique en RDC. Ce serait donc un bel hommage en sa mémoire que de conclure, le plus rapidement possible, ces négociations en vue des élections apaisées, démocratiques et transparentes. Une belle manière d'honorer la mémoire de ce combattant qui en a fait son credo politique durant toute sa vie.

Aux commandes du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, dont il a été le principal artisan au terme du forum de Genval en 2016, Etienne Tshisekedi n'a ménagé aucun effort pour faire triompher sa cause : la démocratie.

Depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, l'onde de choc de la mort du lider maximo de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) a été gravement ressentie à Kinshasa et dans toutes les grandes villes de la RDC.

La nouvelle a eu l'effet d'une bombe sur l'ensemble de la République. Etienne Tshisekedi, président de l'UDPS et du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, est mort hier mardi à Bruxelles d'une « embolie pulmonaire ».

