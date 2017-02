Congo-Kinshasa: La situation économico-financière de la RDC nécessite des solutions contra-cycliques

« Après une forte accélération à près de 9% entre 2013 et 2014, le taux de croissance du PIB réel a ralenti à 6,9% en 2015. Un niveau proche de 2011. Ce ralentissement est en grande partie attribuable à la baisse des cours et de la demande des matières premières. En effet, la valeur ajoutée des industries extractives s'est accrue de seulement 4,8%, contre une projection initiale de 16,7% lorsque le taux de croissance du PIB était projeté à 10,4%. Au même moment, les contraintes structurelles, notamment celles liées au déficit en énergie électrique, ont continué à peser sur les capacités de production du secteur minier », indique le rapport.

Parmi les remèdes, la Banque mondiale propose, entre autres, des règles budgétaires contra-cycliques. « Des règles budgétaires contra-cycliques et une mobilisation de recettes ont manqué pour élargir l'espace budgétaires et atténuer les effets du choc », a indiqué l'économiste résident de la Banque mondiale, Moïse Tshimenga Tshibangu.

