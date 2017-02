Afrique: Antar Yahia encense le gardien égyptien El Hadary

L'Egypte affrontera dimanche en finale le vainqueur de la deuxième demi-finale qui se jouera jeudi (20h00 locales et algériennes) entre le Ghana et le Cameroun. Les "Pharaons" misent sur un huitième trophée de leur histoire dans cette compétition.

Yahia, auteur du seul but de la rencontre Algérie-Egypte dans les bois d'El Hadary, au Soudan en match d'appui pour la qualification au Mondial-2010, en a profité aussi pour féliciter, via son compte twitter, le peuple égyptien pour le succès de son équipe nationale qui a accédé en finale de la fête continentale après sept ans d'absence de cet évènement.

Alger — L'ancien capitaine de la sélection algérienne, Antar Yahia, a encensé le gardien de but de l'Egypte, Issam El Hadary, le qualifiant de "l'un des plus grands portiers" qu'a connus le football africain, après son rôle déterminant dans la qualification des "Pharaons" en finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de 2017 qui se poursuit au Gabon.

