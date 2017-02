Algérie: Sud-ouest - Une production de 1.000 tonnes de poissons d'eau douce prévue à l'horizon 2020

Dans la wilaya d'Adrar, il est prévu deux fermes aquacoles spécialisées dans l'élevage et la production du poisson chat et tilapia, avec une production de 100 tonnes/an.

S'agissant des perspectives de développement du secteur dans la région du Sud-ouest, en plus de la réalisation d'une ferme aquacole d'eau douce spécialisée dans le poisson tilapia avec une production annuelle de 200 tonnes, il est prévu la concrétisation de six fermes aquacoles intégrées à l'agriculture, également spécialisées dans le tilapia, avec une production annuelle globale de 48 tonnes, signale M.Tetbirt.

Pour la réalisation de cet objectif, un programme de plusieurs projets pour le développement de l'aquaculture est en cours de réalisation, à savoir une ferme aquacole d'eau douce à Bechar d'un cout de 140 millions DA et d'une capacité de production de 500 tonnes/ an, deux autres fermes intégrées à l'agriculture également à Bechar d'un cout global de deux millions DA et une production chacune de 8 tonnes/ an, a précisé Ahmed Tetbirt.

Bechar — Le secteur de la pèche et des ressources halieutiques prévoit à l'horizon 2020 une production annuelle de 1.000 tonnes de poisson d'eau douce à travers la région du sud-ouest du pays, soit 5 % des objectifs nationaux de production de ce type de poissons, a-t-on appris du responsable de la direction de la pèche et des ressources halieutique (DPRH) de Bechar.

