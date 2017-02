Madagascar: Immigration - Le visa électronique bientôt

Les voyageurs qui désirent se rendre à Madagascar n'auront plus besoin de subir de longues files d'attente dans les ambassades ou consulats malgaches.

Le compte à rebours a commencé. Le gouvernement entend mettre en place un nouveau système pour faciliter la demande de visa. Les étrangers qui veulent se rendre à Madagascar peuvent obtenir un laissez-passer malgache en ligne. « Le visa électronique devrait être en place à partir du mois de mars. Ce système n'attend plus que la signature pour son lancement », a annoncé hier Roland Ratsiraka, ministre du Tourisme dans un grand hôtel à Antaninarenina.

À en croire les explications de Roland Ratsiraka, la mise en place de ce système de visa électronique n'est plus qu'une question de temps. « Le marché est déjà attribué. Et je vous donne rendez-vous à l'inauguration de l'e visa pour la fin de ce mois », a-t-il déclaré sans plus de détail.

Ce système à la pointe de la technologie est réclamé par les voyagistes. Jusqu'ici, l'obtention du visa pour Madagascar se fait dans les ambassades et/ou consulats malgaches, ou encore à l'arrivée dans les aéroports. La mise en place de ce système devrait casser toutes ces procédures déjà en place. Les étrangers qui souhaitent se rendre dans le pays obtiendront toutes les informations nécessaires pour leur déplacement depuis une plateforme en ligne.

Facilitation

Ainsi, il n'est plus besoin de passer par les files d'attentes pour obtenir le visa. Le remplissage d'un formulaire et le paiement en ligne suffisent pour obtenir le visa électronique. Un avantage certain, surtout pour les responsables de la sécurité nationale, et les opérateurs touristiques. En effet, le système pourrait renforcer la sécurité et la surveillance du territoire national. Le visa électronique constitue à la fois un instrument de facilitation pour le voyageur et un des systèmes de sécurisation du territoire national grâce à une traçabilité renforcée.

« Il est temps de mettre en place ce système dans le pays. La destination malgache serait plus compétitive que jamais par la facilitation des procédures administratives. Ce qui pourrait ramener davantage de touristes dans le pays », s'est exprimé le gérant d'une agence de voyage.