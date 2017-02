Madagascar: Faible pluviométrie - La malnutrition pourrait empirer

Le Dr Harinelina Randriamasiarijaona incite au dépistage précoce de cette malnutrition. « Ce lot de matériels offerts par l'USAID Mikolo vient à point nommé. Une fois la chute du poids de l'enfant diagnostiqué, on peut tout de suite intervenir pour éviter que la situation n'empire », souligne-t-il. Trois mille deux cent fokontany vont bénéficier de ces 3 200 balances offertes par l'USAID Mikolo. Ce nutritionniste recommande, par ailleurs, de varier l'alimentation et de se nourrir sainement. « Comme le kilo du riz atteint actuellement les 2 000 ariary, nous pouvons le remplacer par le manioc, le maïs ou encore la pomme de terre », conseille-t-il.

Pour l'instant, le taux de la malnutrition est encore stable. « 12 % des enfants de la commune d'Anjeva-Gara sont victimes de la malnutrition chronique. Ce chiffre n'a pas encore augmenté ces trois derniers mois », précise le médecin chef du centre de santé de base (CSB II) à Anjeva-Gara. Mais les agents communautaires intervenant au niveau de la communauté, constatent que les ménages ont de plus de plus du mal à trouver à manger. Les récoltes diminuent, les champs de culture sont asséchés.

« Quand il n'y a pas d'eau, la saleté et donc la diarrhée, prennent de l'ampleur. Le prix des denrées alimentaires augmente en même temps, ce qui va rendre plus difficile la consommation », explique le Dr Harinelina Randriamasiarijaona, chef de service de la nutrition auprès du ministère de la Santé publique, pour justifier la hausse prochaine et probable du taux de malnutrition.

De mal en pis. L'insuffisance des précipitations en cette saison d'été aura probablement des impacts sur l'alimentation à Madagascar, a indiqué Joséa Ratsirarson, secrétaire général du ministère de la Santé publique. La hausse du taux de malnutrition chronique, qui touche déjà plus de la moitié des enfants à Madagascar, mais aussi la malnutrition, sévère et aiguë, sont à craindre.

