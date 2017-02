Algérie: Des résultats "stables" pour le premier trimestre de l'année scolaire 2016/2017

Alger — Le ministère de l'Education nationale a affirmé mercredi que les résultats du premier trimestre de l'année scolaire, tous paliers confondus, étaient "stables" par rapport aux années précédentes.

"Les taux de réussite enregistrés lors du premier trimestre pour les trois paliers oscillent entre 87 et 91% pour le primaire, 69% pour le moyen et 64% pour le secondaire", a indiqué la directrice de l'évaluation et de la prospective au ministère de l'Education nationale, Samia Mezaib.

Pour le premier palier, elle a précisé que le taux des élèves ayant obtenu une moyenne de plus de 5/10 lors du premier trimestre à l'échelle nationale était de 88,62% pour les élèves de deuxième année, 88,88 % pour ceux de troisième année, 87,60% pour les élèves de quatrième année et enfin 91,14% pour ceux de cinquième année.

Elle a fait remarquer que les taux de réussite "se rapprochaient" pour le premier cycle, rappelant que l'"absence d'évaluation pour les élèves de première année primaire s'explique par l'absence d'examens pour les enfants de cet âge".

De son coté, l'inspecteur général au ministère de l'Education nationale, Messeguem Nedjadi, a relevé que les résultats des élèves de deuxième année primaire étaient "stables", soulignant que le ministère prévoyait une "amélioration" des résultats lors des deux prochains trimestres.

Sur la base des évaluations réalisées avec les enseignants et les inspecteurs, cela est dû à l'adoption par le ministère de nouvelles méthodes d'enseignement et de nouveaux manuels", a-t-il poursuivi avant de dire qu'ils ont permis aussi l'"amélioration du rendement de l'élève dont le niveau est inférieur à celui de l'année précédente".

Concernant l'enseignement moyen, les moyennes des élèves de première année étaient égaux ou supérieurs à 10/20 soit un taux de 69,22%, les élèves de deuxième année 65,14%, ceux de troisième 66,08% et enfin 66,35% pour ceux de la quatrième année.

Evaluant ces résultats, l'on relève une amélioration pour les élèves de première année en raison de l'introduction des programmes de deuxième génération.

D'autre part, M. Messeguem a estimé que durant les années précédentes, la première année moyenne accusait une "régression" en termes de résultats du premier trimestre, rappelant que les nouvelles méthodes" avaient donné leurs fruits.

Concernant l'enseignement secondaire, 64,81% des élèves de première année secondaire, 66,95% de deuxième année et 44,28 % de troisième année ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20.

Pour les deux responsables, la "disparité" dans les résultats du premier trimestre est "normale" notamment pour les candidats au baccalauréat qui, selon la directrice de l'évaluation et de la prospective au ministère de l'Education nationale, "ne font pas d'effort lors des examens trimestriels et préfèrent rester concentrés sur la préparation du baccalauréat".

Pour remédier aux faibles résultats obtenus par les élèves des classes d'examen lors du premier trimestre de cette année scolaire, M. Messeguem a plaidé pour la modification du système de l'examen du baccalauréat pour faire en sorte que les élèves accordent davantage d'intérêt aux examens trimestriels.

Après avoir souligné que les mathématiques continuaient de poser des difficultés aux élèves de la filière "Lettres et langues" au même titre que la physique et la langue arabe pour ceux de la filière "Sciences expérimentales", l'inspecteur général au ministère de l'Education nationale a annoncé l'organisation à partir de jeudi d'une session de formation au profit des enseignants en didactique des mathématiques et d'une autre en didactique de la langue arabe.

Le responsable a, par ailleurs, rappelé la tenue à partir du 4 février à Biskra d'une conférence nationale sur le traitement pédagogique dans les trois matières fondamentales (langue arabe, langue française et mathématiques) pour mettre au point un protocole pratique des inspecteurs sur l'accompagnement et la formation des enseignants dans ces matières.