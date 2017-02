Afrique: CAN 2017 - Cameroun-Ghana, qui rejoindra l'Egypte ?

Le Cameroun espère battre le Ghana ce soir à Franceville en demi-finale de la CAN 2017. Plus »

Du coté camerounais, les Lions indomptables reviennent après une décennie compliquée sur la scène continentale. Benjamin Moukandjo et ses coéquipiers sont sortis de justesse de leur groupe en terminant deuxième derrière le Burkina-Faso .Mais les protégés d'Hugo Broos ont réussi à faire sortir l'un des favoris, le Sénégal aux tirs au but en quart de final. Pour cette demi-finale de la CAN 2017 un homme est bien prêt à faire face à l'attaque Ghanéenne : Fabrice Ondoa, le meilleur gardien de la phase de poule. Le portier Camerounais à montrer notamment face au Sénégal et au Gabon, qu'il peut porter à lui seule l'équipe camerounaise.

