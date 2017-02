Cameroun: CAN 2017 - Mandjeck - « Nous ne comptons pas nous arrêter là »

Le Cameroun et le Ghana s'affrontent ce jeudi soir pour une place en finale de la CAN 2017. Entre ces deux équipes, qui comptent parmi les plus expérimentées du continent et qui n'ont pas remporté une rencontre par plus d'un but d'écart dans la compétition, le match risque d'être particulièrement serré. Le Cameroun - qui a éliminé le Sénégal aux tirs au but - va tenter de décrocher son billet pour la finale de la CAN 2017. Un stade de la compétition que les Lions indomptables n'ont plus atteint depuis leur défaite contre l'Égypte en 2008 au Ghana.

C'est un Mandjeck optimiste sur les chances des Lions Indomptables face aux Black Stars du Ghana qui s'est exprimé devant les journalistes : « C'est un match qui sera difficile, contre une équipe dont les joueurs sont ensemble depuis très longtemps, une équipe qui possède de bonnes individualités. Nous allons disputer un grand match de demi-finale digne de ce nom. Il va falloir tout donner pour accéder en finale. Nous savons que ce ne sera pas facile. Le sélectionneur va mettre en place sa stratégie, et nous allons appliquer les consignes pour battre cette équipe et accéder en finale. » Et de poursuivre : « Nous sommes un jeune groupe, avec des joueurs talentueux. Nous sommes conscients que nous sommes en train d'écrire une belle page de l'histoire du football africain, et nous ne comptons pas nous arrêter là. Personne ne nous attendait à ce stade des demi-finales et on sait que si on arrive, et qu'on la gagne, tout le peuple sera content de nous. On est concentré sur ce match de demain. »

C'est à 19 heures (GMT) que sera donné le coup d'envoi de cette quatorzième confrontation entre le Cameroun et le Ghana, à Franceville, au Gabon jeudi. Si on attendait le Ghana à ce niveau de la compétition dans cette CAN 2017, rien n'était moins sûr pour les Lions indomptables.