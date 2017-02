Cameroun: CAN 2017 - Hugo Broos se plaint des primes de match

Le Cameroun et le Ghana se disputent une place en finale de la CAN 2017. A quelques heures du coup d'envoi de la demi-finale de la CAN 2017 face aux Black Stars, le sélectionneur du Cameroun Hugo Broos a ouvertement critiqué le montant des primes prévues par la Fédération. Répondant à l'affaire des primes qui s'est invitée une fois de plus dans la tanière, le technicien belge a tenu à clarifier les choses.

«C'est vrai que nous, le staff, les joueurs, ne sommes pas contents des primes qui nous ont été proposées. Lorsque vous réalisez ce genre de performance, c'est normal que tout le monde s'attende à un meilleur traitement concernant les primes. Mais nous restons professionnels. J'ai lu dans la presse que les joueurs ont boycotté une séance d'entraînement. Ce qui est faux. Nous leur avons donné quartier libre. Et en plus, même si on n'est pas content, sur le terrain nous donnons toujours le meilleur de nous-mêmes. Car, on n'est pas venu ici d'abord pour les primes, mais pour défendre les couleurs d'un pays».

Les Camerounais se sont sortis de justesse de leur poule de la CAN 2017, en éliminant le Gabon sur le fil, et n'ont gagné qu'aux tirs au but face au Sénégal en quarts de finale.