Cameroun: Quartier général - Paul Biya annoncé aux honneurs militaires

Ces deux officiers supérieurs ont prêché par le bon exemple en maintenant non seulement la discipline, mais en veillant à ce que les chefs militaires assument leurs propres responsabilités. Des responsabilités qui consistaient à créer un cadre optimal d'encadrement des soldats. En reconnaissance pour les services rendus, des résultats obtenus sur le terrain et de la mise sur pied de l'opération Emergence 4 pour combattre Boko Haram, le Chef de l'Etat a, le 13 août 2015, élevé le Colonel Jacob Kodji au rang de Général de Brigade.

Il devrait assister à la cérémonie d'hommage au Général Jacob Kodji, au Colonel Alphonse Nkameni et aux les lieutenants Brice Chinda et Souloukna Ngrassou.

