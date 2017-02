Congo-Kinshasa: Décès de Tshisekedi - Des personnalités étrangères rendent hommage à l'opposant historique

Plusieurs dirigeants étrangers saluent la mémoire de l'opposant congolais Etienne Tshisekedi, décédé mercredi 1er février à Bruxelles.

Le ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, cité par Belga, reconnaît en Etienne Tshisekedi « une figure politique marquante de la République Démocratique du Congo » durant plusieurs décennies.

« Le dernier combat d'Etienne Tshisekedi pour le respect de la Constitution et de la démocratie a abouti à la conclusion de l'accord de la Saint-Sylvestre. La Belgique s'associe à la population congolaise dans sa douleur et dans son souhait de voir cet héritage du président du Rassemblement porter ses fruits et être mis en œuvre », souhaite M. Reynders.

L'opposant historique congolais Etienne Tshisekedi, mort mercredi à Bruxelles, laissera "une empreinte indélébile" dans l'histoire de son pays, a estimé jeudi le chef de la diplomatie française Jean-Marc Ayrault.

"Je m'incline devant la mémoire d'Etienne Tshisekedi, homme de paix et de progrès, qui a lutté toute sa vie pour la démocratie et la liberté en République démocratique du Congo", a déclaré M. Ayrault dans un communiqué.

Pour Louis Michel, député européen et ancien ministre belge des Affaires étrangères, cité également par Belga, le décès d'Etienne Tshisekedi enlève au monde « un visionnaire, une figure emblématique forte profondément attachée à sa région, le Kasaï et à son pays ».

Il estime qu'Etienne Tshisekedi était un « défenseur acharné de la démocratie qui a mis tout son savoir, tout son savoir-faire et tout son savoir-être au service de son pays ».

Louis Michel regrette qu'Etienne Tshisekedi n'ait pas eu la possibilité de participer aux institutions issues de l'accord politique du 31 décembre dont il a été le grand artisan.

« Un choc »

Sur Twitter, le Commissaire pour la paix et la sécurité de l'Union africaine (UA), Smail Cheregui, se dit choqué et attristé par le décès d'Etienne Tshisekedi.

We're shocked & saddened by news of the passing of Congolese political leader Mr Etienne Tshisekedi. Condolences to his family &pple of #DRC https://t.co/jzayUnwCCv

-- Amb. Smail Chergui (@AU_Chergui) 1 février 2017

Jean Ping, ancien président de la commission de l'Union africaine (UA) et candidat malheureux à l'élection présidentielle au Gabon en 2016, regrette la disparition d'un leader historique.

« J'adresse au peuple de la RD Congo mes condoléances suite à la disparition du leader historique, Etienne Tshisekedi ».

J'adresse au peuple de la #RDCONGO mes condoléances suite à la disparition du leader historique, #EtienneTshisekedi pic.twitter.com/M1p1eK347J

-- Jean Ping (@pingjean) 1 février 2017