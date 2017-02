Gambie: Premier gouvernement de l'après Jammeh - Adama Barrow lance ses dix technocrates

Six jours après son retour triomphal en Gambie, le président Barrow a présenté ce mercredi… Plus »

Les Ministères de la Défense et des forces armées, de l'Education nationale, de la Santé ; de la Famille ; Chargé des infrastructures ; de la Communication, n'ont pas encore de patron. Toutefois, Mme Amie Bojang-Sissoko est nommée Directeur de la presse et des relations publiques dans le cabinet du président de la République.

Amadou Sanneh est un membre du comité directeur du parti démocratique uni (UDP) de Maître Ousainou Darboe dont il est également le trésorier. M. Sanneh a été emprisonné par Yahya Jammeh pour avoir soutenu la demande d'asile d'un autre membre du parti. Son incarcération a été considérée comme une tentative politique de museler l'UDP et de l'empêcher d'avoir un leader pour la présidentielle. Comptable de formation, Amadou Sanneh dirige une société financière et d'audit très réputée en Gambie.

