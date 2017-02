Afrique: Union africaine - un nouveau départ...

L'Union africaine (UA) au cours des derniers mois a donné des signes d'un réel essoufflement, voire l'image d'une institution en mal de repères et de vision. Le feuilleton de l'élection du président de la Commission de l'Union africaine a été une des illustrations de la fragilité de l'organisation panafricaine.

Un consensus a été difficilement trouvé sur l'identité du successeur de la Sud-africaine Nkosazana Dlamini-Zuma qui avait décidé il y a déjà de longs mois de ne pas briguer un nouveau mandat. Après moult tergiversations, coups bas et conciliabules, le Tchadien Moussa Faki Mahamat a finalement été élu à la tête de la Commission pour tenter de lui redonner du relief et impulser les réformes qui sont souhaitées par l'immense majorité des pays africains. Réformes. C'est le mot qui rassure et qui interpelle. L'organisation panafricaine en a bien besoin.

Car elle a été plombée jusque-là par les caprices et les intérêts égoïstes des Etats. Lors du récent sommet des chefs d'Etat, le président rwandais Paul Kagame à qui ses pairs avaient confié la mission de réfléchir aux réformes à opérer au sein de l'institution a levé un pan de voile sur sa mission. Il en ressort, par exemple, la nécessité d'une meilleure division du travail entre la Commission, les communautés économiques régionales et les Etats-membres ; la transformation du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) en agence de développement de l'UA ; le renforcement des compétences du président de la Commission ; la mise en œuvre immédiate d'une taxe de 0,2 % sur les importations - dont le principe a été adopté lors du sommet de juillet 2016- et le renforcement des sanctions pour les pays qui ne paient pas leur contribution. L'Union africaine soutient, en outre, un retrait collectif des pays-membres de la Cour pénale internationale. L'UA recommande plutôt aux pays membres de renforcer la Cour africaine de justice et des droits de l'homme. Et si l'Afrique avait décidé de se bouger ?