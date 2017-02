Cameroun: Bamboutos de Mbouda - Serge Branco: « Nous devons inculquer aux joueurs l'esprit de champion

Manager général Bamboutos FC de Mbouda.

Vous aspirez à remporter le championnat et la coupe du Cameroun. Pensez-vous avoir fait un recrutement conséquent ? Je crois en nos joueurs. Nous avons un PCA très ambitieux. Il souhaite être champion cette saison. Sur le terrain, nous devons faire des efforts pour y arriver. Nous avons accompli le travail qu'il fallait en ayant un staff technique compétent, en essayant de trouver des joueurs compétents, en ayant des dirigeants compétents, bref en essayant de changer beaucoup de choses qui n'existaient pas avant à Mbouda. On sait que pour être champion, ce n'est pas seulement le terrain. C'est aussi le management, la coordination. Nous devons inculquer à nos joueurs l'esprit de champion.

Quelle sera votre touche dans l'évolution du club ? La touche de Branco sera beaucoup plus dans le sens du management. Je veux que l'équipe soit plus professionnelle, que les gens sachent dans quelle direction nous allons, que nous soyons proches des supporters et des élites. Vous savez, Bamboutos est une équipe communautaire, qui draine beaucoup de supporters et de monde. On est l'équipe la plus populaire au Cameroun, et même peut-être en Afrique. On doit savoir coordonner nos actions entre le sportif, la communication et le management. Il y a également plus de sponsoring qui va s'ajouter cette année. Le public de Bamboutos est fidèle. C'est le meilleur même quand ça ne marche pas. Ce public a le droit d'être respecté, d'être considéré à sa juste valeur. On doit lui redonner ce qu'il demande. La saison précédente, les problèmes de Bamboutos étaient essentiellement l'instabilité aussi bien au niveau du staff technique que des joueurs.

Les choses seront-elles différentes? L'entraîneur est jugé sur les résultats. Les joueurs sont jugés par rapport au rendement sur le terrain. Il n'y a pas de raison que ça change à Bamboutos. Si un entraîneur ne fait pas de résultats, il ne restera pas. Mais s'il y a des résultats et que ça marche, il n'y a pas de raison de le changer. Partout, c'est comme ça. La loi du football, c'est le résultat. D'un autre côté, la logistique est là. Il y a un nouveau siège, une salle de conférence, des outils d'entraînement, des joueurs compétents, un nouvel équipementier, un nouveau restaurant, des bureaux pour les administrateurs. Tout a été fait cette année pour mettre les joueurs et les dirigeants dans les bonnes conditions. Donc, il n'y aura pas d'excuses.