Ile Maurice: «School leavers», des journées portes ouvertes vous attendent

Jour j-1 pour les élèves ayant pris part aux examens du Higher School Certificate (HSC) l'année dernière. Les résultats de la cuvée 2016 seront disponibles ce vendredi 3 février. Pour ceux qui souhaitent poursuivre leurs études, c'est un vrai casse-tête de trouver l'établissement idéal... Pour leur faciliter la vie, divers établissements organiseront des journées portes ouvertes. En voici quelques-uns.

Le Malaysia Education Centre Mauritius

Selon la direction du Malaysia Education Centre Mauritius, deux expositions sont prévues début février. L'une du samedi 4 au dimanche 5 février, de 10 à 17 heures, à l'hôtel Labourdonnais Waterfront, à Port-Louis. Et l'autre du samedi 11 au dimanche 12 février, de 10 à 17 heures, à l'hôtel Hennessy Park, Ébène. Plus d'une quinzaine d'universités malaisiennes seront représentées lors de l'exposition.

Qui sont ceux à qui est destinée l'exposition ? Les élèves du HSC - ceux ayant terminé leur cycle scolaire ou même ceux qui comptent participer aux examens cette année-ci - qui souhaitent obtenir une bourse en Malaisie et, bien sûr, les parents, indique-t-on.

Il est conseillé aux élèves d'apporter avec eux tous les certificats qu'ils possèdent et leurs résultats du School Certificate et du HSC. Sans oublier leur certificat de naissance et leur passeport.

Pour sa part, le Fashion and Design Institute organisera ses portes ouvertes du 2 au 4 mars sur son campus à Ébène de 9 à 16 heures. Sont invités tous les school leavers souhaitant s'adonner à des cours tels que l'Art & Design, le Fashion & Textile ou encore le Graphic Design.

L'université de Maurice

7,8 et 9 février 2017. Ce sont les dates auxquelles les portes ouvertes se tiendront à l'auditorium Octave Wiehe, à l'université de Maurice. Cette année-ci, plusieurs nouveaux cours seront offerts. Notamment le BA (Hons) Dramatics Arts, le BA (Hons) Film Production, le BA (Hons) Performing Arts (Bharat Natyam) ou encore le BA (Hons) Performing Arts (Kathak).

Le Mauritius Institute of Training and Development

Si vous avez de la créativité à en revendre, le Mauritius Institute of Training and Development (MITD) vous donne rendez-vous les 10 et 11 février sur son campus à Ébène. Plusieurs filières et domaines techniques y sont proposés : l'agro-industrie, le secteur de l'automobile, l'esthétique et la coiffure ou encore la menuiserie. Selon un responsable du MITD, le cours Jewellery Design Making est très intéressant.

La Mauritius International University and Career Expo

Du vendredi 17 au dimanche 18 février se tiendra le salon de l'éducation de la Mauritius International University and Career Expo de 2017 au Centre Swami Vivekananda, à Pailles. Ce salon, organisé par le Rotary Club de Grand-Baie, accueillera plusieurs participants, universités et centres de formation professionnels, permettant ainsi aux school leavers d'avoir plus de renseignements possibles sur les cours et les choix de carrière.

Des navettes gratuites seront mises à la disposition de ceux et celles souhaitant s'y rendre.

L'université de Technologie

Pour l'heure, aucune date n'a été fixée pour les portes ouvertes de l'université de Technologie, sise à La-Tour-Koenig, Pointe-aux-Sables. Du moins, c'est ce que fait comprendre la direction de l'établissement.

Cependant, on tient à préciser que de nouveaux cours seront proposés cette année. Ce sont le MSc Pharmacovigilance, le MSc Medical Laboratory Technology, le MSc Mental Health, le BSc (Hons) Data Science with Interactive Marketing et le BSc (Hons) Nursing (Mental Health).